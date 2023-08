Lotta alle violenze sulle donne: Saverino (PD) propone azioni concrete

La lotta contro la violenza sulle donne si rafforza: On. Saverino (PD) si fa portavoce.

On. Ersilia Saverino (PD) solleva l’allarme sulle violenze contro le donne in Sicilia. Oltre la rabbia e la denuncia, chiede interventi concreti come centri antiviolenza potenziati, programmi educativi e supporto alle forze dell’ordine. La mobilitazione collettiva è essenziale.

Recenti eventi riportano all’attenzione il grave problema delle violenze di genere in Sicilia. On. Ersilia Saverino del Partito Democratico dichiara che la situazione non può essere più ignorata. Oltre all’indignazione e alle denunce, è necessario agire: incrementare i centri antiviolenza, avviare programmi educativi nelle scuole, fornire alle forze dell’ordine strumenti adeguati, accelerare le procedure giudiziarie per le vittime di stalking.

Saverino, Deputata all’Assemblea Regionale Siciliana, insiste sull’importanza della mobilitazione sociale, politica e istituzionale. Questo sforzo collettivo è essenziale per contrastare il costante susseguirsi di episodi inaccettabili.

