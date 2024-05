Minori e disabilità, sfide e opportunità a “Costellazioni di cura”

La conferenza “Costellazioni di cura” organizzata a Catania dal Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minorenni (CNCM) ha rappresentato un’opportunità per esaminare da vicino testimonianze dirette e approcci innovativi alla cura dei minori. L’evento, svoltosi il 23 e 24 maggio 2024 tra Palazzo della Cultura e Palazzo Biscari, ha evidenziato l’importanza dell’ascolto e della comprensione nei confronti dei giovani in situazioni di disagio.

Il titolo della conferenza, “Costellazioni di cura”, suggerisce che il processo di assistenza ai minori sia complesso e interconnesso, richiedendo una serie di azioni coordinate e orientate verso il benessere del giovane. Il Presidente del CNCM, Gianni Fulvi, ha sottolineato l’importanza di un approccio pedagogico nella cura dei minori, evidenziando la necessità di comprendere i meccanismi neurologici, psicologici e psichiatrici per migliorare gli interventi educativi.

Le testimonianze raccolte durante la conferenza hanno enfatizzato la necessità di offrire sostegno e accoglienza ai giovani che vivono al di fuori delle loro famiglie di origine. Fulvi ha citato il caso di una ragazza proveniente da una famiglia disfunzionale, sottolineando l’importanza di garantire un ambiente sicuro e stabile per tutti i minori.

Paolo Carli, vicepresidente del Coordinamento, ha aggiunto che gli educatori devono ampliare le proprie competenze per comprendere comportamenti complessi e integrarsi con il lavoro degli specialisti. Ha inoltre evidenziato i cambiamenti sociali che influenzano il contesto educativo, come la crescente enfasi sul benessere individuale a discapito del benessere collettivo.

Fulvi ha ribadito la crescente fragilità degli adulti e la diminuzione dei servizi territoriali, sottolineando la necessità per le comunità di adattarsi a questa realtà offrendo non solo accoglienza, ma anche formazione e supporto lavorativo. La prossima conferenza nazionale del CNCM si terrà a Venezia il 23 e 24 ottobre 2025, affrontando il tema della cura dei minori coinvolgendo non solo educatori, ma anche assistenti sociali, psicologi, psichiatri e famiglie.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo