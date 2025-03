Papa Francesco sarà dimesso dal Gemelli domenica 23 marzo

Il ritorno di Papa Francesco a Santa Marta è previsto per domenica 23 marzo, secondo quanto comunicato dal personale medico del Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato a partire dal 14 febbraio. La conferma delle imminenti dimissioni del Pontefice giunge dopo un periodo di osservazione clinica che ha suscitato apprensione tra i fedeli a livello globale.

Le condizioni di salute di Papa Francesco, costantemente monitorate, hanno generato una vasta mobilitazione di preghiera e vicinanza spirituale, riflessa anche nelle parole di Monsignor Antonino Raspanti. Il vescovo della diocesi di Acireale, nonché presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, ha commentato la notizia evidenziando il significato spirituale del periodo di malattia vissuto dal Pontefice.

“Siamo grati a Dio per il miglioramento della salute di Papa Francesco. Continueremo a pregare per lui e per il suo ministero. Il Santo Padre nella malattia ha testimoniato il valore della sofferenza e l’importanza della preghiera, visti come atti di affidamento in Dio e di unità della Chiesa”, ha affermato il presule.

Questa fase di convalescenza ha dunque rappresentato, secondo Raspanti, un’occasione di testimonianza per il Papa, che ha incarnato con sobrietà e fermezza i valori della fede e della comunione ecclesiale anche nella prova della malattia. Il suo rientro nella residenza di Santa Marta è atteso con partecipazione da parte dell’intera comunità cattolica, che ha seguito ogni aggiornamento con coinvolgimento e devozione.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁