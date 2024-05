“CambiAmo Capo” diritti dei lavoratori, questione irrinunciabile

Nel contesto delle trattative sul salario accessorio 2015/2021 per il personale della Polizia Municipale, emerge la ferma posizione del Gruppo Consiliare “CambiAmo Capo”. Durante la Conferenza dei Capigruppo, il Gruppo, in rappresentanza dei lavoratori, ha enfatizzato l’importanza di tutelare integralmente i diritti dei dipendenti, conformemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) e alle disposizioni dell’ARAN, supportati dalla dottrina giuridica.

Il Gruppo ha ribadito che ogni dipendente della Polizia Municipale deve ricevere la liquidazione completa delle indennità spettanti, inclusi i compensi per il turno e la reperibilità, oltre alle maggiorazioni per il lavoro nei giorni festivi. Tale posizione è stata sostenuta unanimemente, coinvolgendo anche i Revisori dei Conti, il Segretario Generale, il Comandante della Polizia Municipale e le Organizzazioni Sindacali.

È stato precisato che sia coloro che hanno già intrapreso azioni legali sia chi attende ancora la liquidazione devono rispettare le procedure istituzionali, ottenendo la certificazione del credito dalla comandante della Polizia Municipale.

La minoranza consiliare, composta dai consiglieri comunali Renato Carlo Mangano, Sandro Gazia, Linda Liotta, Felice Scafidi, e Giuseppe Truglio, ha proposto un rinvio dell’incontro per consentire agli uffici competenti di elaborare una proposta soddisfacente per tutte le parti coinvolte. In mancanza di una soluzione concreta, la minoranza si è dichiarata disponibile a proporre un atto di indirizzo al Consiglio Comunale per risolvere definitivamente la questione salariale.

