Sicilia in fiamme: situazione critica, 43 incendi segnalati e rischio elevato

Ondata di incendi in Sicilia: centinaia di squadre e mezzi aerei mobilitati per domare le fiamme.

Una vasta ondata di incendi ha colpito la Sicilia, con 43 segnalazioni di roghi. Il presidente Schifani ha lanciato un appello all’alta attenzione e ha elogiato gli sforzi delle squadre e dei mezzi aerei nel combattere le fiamme. Il rischio rimane elevato nelle città metropolitane, e i siciliani sono invitati a prestare massima attenzione e a segnalare immediatamente i nuovi incendi ai vigili del fuoco.

L’ondata di incendi ha colpito duramente la Sicilia, e il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato la necessità di una massima attenzione e un costante monitoraggio della situazione. Il Corpo forestale e la sala operativa della Protezione civile hanno segnalato ben 43 incendi nell’intero territorio regionale.

Le fiamme, alimentate dai venti di scirocco e dalle alte temperature, hanno distrutto ettari di macchia mediterranea, con particolare concentrazione fra le province di Palermo e Catania. Numerosi interventi sono stati eseguiti dal Corpo forestale, impegnato senza sosta nelle operazioni di spegnimento degli incendi. Gli sforzi hanno coinvolto 107 interventi in tutta la regione, con 174 squadre e 788 addetti, supportati da 35 velivoli, fra regionali e nazionali.

La provincia di Palermo è stata particolarmente colpita, e il vasto incendio fra Monreale e San Martino delle Scale ha richiesto l’impiego di sette mezzi aerei, tra cui quattro Canadair e tre elicotteri. Altre località nel Palermitano hanno subito danni, tra cui Piana degli Albanesi, Pizzosella, Belmonte Mezzagno, Cefalù e altre ancora.

Anche la provincia di Catania ha sofferto le conseguenze delle fiamme, con incendi segnalati a Mineo, Mascali, Pedara, Motta Sant’Anastasia, Ramacca, San Michele di Ganzaria e Aci Castello. Siracusa ha visto roghi a Melilli, Portopalo e Augusta.

Di fronte alla grave situazione, Schifani ha ringraziato la Protezione civile, il Corpo forestale e i vigili del fuoco per gli sforzi profusi nel combattere gli incendi. L’appello è stato rivolto ai siciliani affinché si mantengano all’erta e segnalino prontamente eventuali nuovi focolai ai vigili del fuoco. Il rischio resta elevato nelle città metropolitane e “medio” nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa.

L’invito urgente è quello di allontanarsi dalle aree di pericolo in caso di incendio e di prestare massima attenzione, considerando le condizioni proibitive per le temperature. La situazione è in continua evoluzione, e il monitoraggio costante si rivela fondamentale per fronteggiare l’emergenza e proteggere le risorse naturali dell’isola siciliana.

© Riproduzione riservata.