Angela Bottari: una vita al servizio della Sinistra Italiana

È venuta a mancare Angela Bottari, figura di spicco della sinistra italiana per tre legislature. La sua dedizione per l’abolizione del delitto d’onore è stata un punto focale della sua vita. Bottari ha servito come deputata nel Partito Comunista Italiano dal 1976 al 1987 ed è deceduta ieri sera a Messina, all’età di 78 anni.

La carriera politica di Angela Bottari è stata notevole. È stata la prima relatrice della legge 442 del 1981 che ha condotto all’abolizione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore. Il suo impegno politico ha preso il via nel 1975 quando è stata eletta consigliera comunale a Messina. In seguito, ha ricoperto il ruolo di Segretaria Regionale del PDS nel 1996 e di assessora comunale con responsabilità nel settore del Risanamento dal 2005 al 2007.

Angela Bottari ha mantenuto viva la sua passione politica, condividendola con suo marito, Gioacchino Silvestro, anch’egli deputato regionale e dirigente di partito. Dopo un breve periodo con Articolo Uno, è ritornata al Partito Democratico e ha continuato ad essere attenta al presente e al futuro della sinistra fino alla sua scomparsa.

