Sequestrati 108 kg di tabacco da masticare illegale a Caltanissetta

Nel contesto delle attività quotidianamente condotte a tutela del mercato legale e del rispetto delle normative sui generi di monopolio, la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha individuato, al termine di un’operazione mirata di monitoraggio della circolazione delle merci nel territorio provinciale, un carico di tabacco privo del previsto contrassegno statale. Il prodotto, ritenuto di origine illecita, è stato sequestrato nel corso dell’intervento.

Le verifiche eseguite successivamente hanno portato alla scoperta di una notevole quantità di “Gutka”, conosciuta anche come “Snus”, una particolare forma di tabacco da masticare la cui immissione in commercio è proibita in Italia. Si tratta di un composto ad alto contenuto di sostanze dannose, largamente diffuso in India e Pakistan, solitamente impiegato per sostenere l’attività fisica durante lavori particolarmente faticosi.

I responsabili della spedizione risultano essere due cittadini di origine bengalese, titolari di un esercizio commerciale al dettaglio. All’interno del minimarket, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto un totale di 108 chilogrammi di tabacco non conformi alla normativa vigente, suddivisi in confezioni da 100 grammi ciascuna, pronte per la vendita diretta al pubblico. Nei confronti dei due soggetti è stata formalizzata l’accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Il materiale sequestrato, destinato presumibilmente alla vendita su scala locale, presenta un valore complessivo stimato attorno ai 50.000 euro. Le autorità provvederanno in un secondo momento alla quantificazione esatta dell’importo dei tributi sottratti all’erario, finalizzata al successivo recupero fiscale.

