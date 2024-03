Stabilizzazione precari Asu: avvio del processo in Sicilia

Il processo di stabilizzazione dei precari Asu è finalmente avviato, annunciato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e confermato dall’assessore regionale Nuccia Albano. Si tratta di un importante passo verso la regolarizzazione di migliaia di lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Il presidente Schifani sottolinea l’importanza di questo provvedimento nel suo impegno per contrastare il precariato, confermando il rispetto per la dignità e i diritti dei lavoratori siciliani.

L’assessore Albano, invece, evidenzia il lavoro svolto dal governo regionale e dagli altri attori coinvolti per giungere a questa soluzione, annunciando l’imminente invio di circolari agli enti utilizzatori per avviare le procedure di stabilizzazione. Il numero di lavoratori coinvolti è significativo, pari a 3.700 persone, e l’attesa per le decisioni a livello nazionale ha rallentato il processo, ma ora si può guardare con fiducia verso la regolarizzazione.

© Riproduzione riservata.