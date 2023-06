Capo d’Orlando: l’amministrazione evita il dibattito e la responsabilità

Capo d’Orlando: Il mancato confronto dell’amministrazione mette a rischio la fiducia dei cittadini.

Il clima politico a Capo d’Orlando si fa sempre più teso, con l’amministrazione che evita il confronto e si sottrae alle proprie responsabilità. L’assenza di un dibattito aperto e di risposte tempestive rappresenta un’ulteriore delusione per i cittadini che affrontano numerose emergenze.

L’amministrazione Ingrillì si è mostrata incapace di accettare il confronto in aula con l’opposizione rappresentata dal gruppo CambiAmo Capo. Questo atteggiamento evasivo si traduce in un mancato dialogo su questioni cruciali per la comunità, come l’aumento ingiustificato delle bollette del servizio idrico, la mancata avviamento della mensa scolastica e il ritardo nell’erogazione dei buoni libro. Inoltre, viene ignorata la mozione per regolamentare la gestione comune dei beni comunali al fine di evitare una privatizzazione indiscriminata.

La maggioranza, con gesti di forza, ha impedito la partecipazione dei dirigenti comunali al consiglio civico, negando così la possibilità di un confronto costruttivo. Questo comportamento politico limita il diritto dei consiglieri di opposizione a presentare interrogazioni e ottenerne risposte chiare e tempestive. L’assenza di dibattito e di trasparenza mette in luce un atteggiamento di chiusura e di mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini di Capo d’Orlando.

In aula consiliare, la tensione è palpabile e i comportamenti politici lasciano a desiderare. L’incapacità del presidente di prevedere lo sviluppo degli eventi e la mancanza di alcuni assessori hanno contribuito a una situazione caotica e frustrante. Inoltre, la manovra di prelevare punti all’ordine del giorno per evitare la discussione su questioni importanti è un segnale di debolezza e mancanza di argomentazione da parte della maggioranza.

È fondamentale che l’amministrazione di Capo d’Orlando dimostri rispetto verso i cittadini, affrontando le emergenze e rispondendo alle legittime richieste dell’opposizione. La comunità di Capo d’Orlando merita un’amministrazione responsabile e trasparente, pronta a risolvere i problemi e a garantire il benessere di tutti.

