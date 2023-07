Due giorni di avventure a Brolo con la Caccia al Tesoro 2023

Caccia al Tesoro 2023 a Brolo: divertimento, tradizione e sicurezza in un evento imperdibile per grandi e piccini.

Caccia al Tesoro 2023 a Brolo: un evento estivo coinvolgente e ricco di tradizione, organizzato dall’Associazione AriaFrisca. Centinaia di partecipanti si sfideranno nelle strade e nei luoghi del Comune brolese. L’evento si svolgerà il 12 e 13 agosto, con prove all’aperto e un’emozionante fase notturna. L’organizzazione, con il supporto del Comune di Brolo e delle attività locali, si impegna per garantire la sicurezza dei partecipanti. Il raduno avverrà alle 14:00 del 12 agosto presso il Lungomare brolese.

Anche quest’estate è in programma un evento che ha fatto la storia dell’estate brolese. Tutto è pronto per la partenza della Caccia al Tesoro di Brolo 2023, un’esperienza coinvolgente che si svolgerà nei giorni 12 e 13 agosto tra le strade e i luoghi del Comune brolese e i suoi dintorni.

L’organizzazione dell’Associazione AriaFrisca, sotto l’insegna degli “Amunì”, coinvolgerà centinaia di giovani brolesi e dell’hinterland, turisti, attività commerciali e ricreative di Brolo.

“Dopo la fantastica esperienza dell’estate scorsa, siamo contenti di riproporre un evento che, con il giusto mix di divertimento, spensieratezza, cultura e tradizioni, speriamo sia nuovamente vincente. Il nostro imperativo è svolgere le prove della Caccia al Tesoro in sicurezza e senza rischi per i partecipanti… saranno attività all’aperto, simpatiche e probabilmente la fase più bella dell’evento sarà, come sempre, quella notturna”, afferma Aldo Carmisano, Vice Presidente dell’Associazione AriaFrisca.

“Grazie al patrocinio del Comune di Brolo, al supporto logistico della Pro Loco Brolo e al contributo spassionato di tante attività commerciali e artigianali brolesi, abbiamo progettato e realizzeremo un evento praticamente ‘a costo zero’. Abbiamo messo su un evento ludico, culturale e fortemente incentrato sul territorio, e questo per noi è un orgoglio”, concludono gli organizzatori.

La “tenda” degli Amunì sarà montata sul Lungomare brolese e il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 14.00 del 12 agosto.

© Riproduzione riservata.