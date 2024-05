Incidente sulla Caltanissetta-Gela, due vittime e quattro feriti

Una tragedia si è consumata lungo la Strada Statale 626, comunemente conosciuta come lo “scorrimento veloce” tra Caltanissetta e Gela, nella serata di domenica 12 maggio, all’altezza del km 4. Un terribile schianto ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro.

Secondo le prime ricostruzioni, una Citroen Berlina è entrata in collisione con una Toyota Yaris proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato così violento da quasi squarciare in due la berlina.

I due giovani a bordo della Citroen, rispettivamente di 28 e 36 anni, hanno perso la vita nell’incidente. Una donna di 31 anni e un uomo di 41, trasportati in condizioni gravissime in ospedale, sono attualmente ricoverati rispettivamente all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e all’Ospedale di Enna. Due passeggeri delle vetture hanno riportato ferite meno gravi.

Al momento, le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e numerose unità di soccorso del 118.

Per consentire le operazioni di soccorso e di riscontro, un tratto di strada è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per gran parte della notte.

