Operazione di Polizia: arrestati due spacciatori a Ballarò

La Polizia di Stato ha recentemente condotto un’operazione riuscita nel quartiere Ballarò di Palermo, che ha portato all’arresto di due individui coinvolti in un’attività di spaccio di stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla sezione “Falchi – Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, che aveva il sospetto che un’attività illecita potesse essere in corso da un certo periodo.

Gli agenti hanno agito con discrezione, mimetizzandosi tra i residenti del quartiere e osservando da vicino i movimenti dei sospettati. Durante la sorveglianza, hanno documentato l’occultamento di un considerevole quantitativo di stupefacenti in un nascondiglio improvvisato all’interno di uno stabile in via Ballarò. Successivamente, hanno osservato come i due individui coinvolti effettuavano scambi di denaro con numerosi acquirenti, consegnando loro dosi di sostanze stupefacenti.

Quando è stato confermato che i due spacciatori erano coinvolti in un’attività di spaccio di stupefacenti, gli agenti sono intervenuti prontamente. Durante il blitz, sono stati arrestati e trovati in possesso di 25 dosi di crack, di cui 12 erano addosso ai sospettati e altre 14 erano nascoste nel loro nascondiglio. Inoltre, è stato sequestrato del denaro, ritenuto essere il frutto degli scambi illegali già avvenuti.

Gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria, confermando la validità dell’operazione della Polizia di Stato. L’indagine è ancora in corso, poiché si sospetta che l’attività di spaccio possa non essere stata sporadica, ma piuttosto consolidata nel tempo. Sono in corso ulteriori indagini per svelare ogni dettaglio di questa operazione illecita che ha messo a rischio la sicurezza del quartiere Ballarò.

