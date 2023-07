Il Rotary dona una rastrelliera per biciclette a Patti Marina

Visita del Governatore Rotary Distretto 2110 Sicilia Malta a Patti: progetti, conviviale e donazione di una rastrelliera.

Governatore Rotary Distretto 2110 Sicilia Malta visita Patti per discutere progetti e incontrare il Rotary Club locale. Durante l’incontro, sono stati presentati i progetti futuri. In serata, si è tenuta una conviviale tra i Club di Patti, Barcellona e Capo D’Orlando. Inoltre, è stata donata una rastrelliera per biciclette alla città di Patti.

Ieri, presso l’hotel La Playa di Patti, si è tenuta la visita del Governatore Rotary Distretto 2110 Sicilia Malta, Goffredo Vaccaro. L’evento è stato caratterizzato da due momenti significativi. Nel pomeriggio, si è svolto un incontro tra il direttivo, i soci e il presidente del Rotary Club Patti Terra del Tindari, insieme al Governatore Goffredo Vaccaro. Durante l’incontro, sono stati presentati i progetti previsti per l’anno rotariano 2023/2024 del Club di Patti, che sarà guidato da Nuccio Portale.

In serata, si è tenuta la conviviale Rotariana, alla quale hanno partecipato i Club di Patti, Barcellona con il presidente Antonino Ravidà e Capo D’Orlando con la presidente Rosetta Vitanza. Questo momento di gala e aggregazione ha offerto l’opportunità di discutere proposte e progetti concreti. Il Club di Patti, giunto al suo quarantesimo anno di attività, si è sempre distinto per il suo impegno attivo.

Questa mattina, è avvenuta una consegna di rilevante importanza per la città di Patti: una nuova rastrelliera per biciclette è stata installata lungo il lungomare di Patti Marina. La rastrelliera è stata donata alla città dai giovani membri dell’Interact, guidati da Antonio Maria Donzelli, che ha portato i saluti del giovane club. Durante la cerimonia di consegna erano presenti il vice sindaco e il presidente del consiglio comunale di Patti.

