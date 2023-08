Incidente stradale a Modica: 72enne perde la vita e due i feriti

Impatto frontale tra auto a Modica, un morto e due feriti.

Violento scontro stradale a Modica tra due veicoli causa la morte di un uomo di 72 anni e due i feriti in gravi condizioni. Le indagini sono in corso per determinare la causa dell’incidente.

Nel cuore della periferia di Modica si è consumato un violento impatto tra due veicoli, con esiti drammatici: un uomo di 72 anni, identificato come C.A., ha perso la vita sul colpo. La collisione frontale, avvenuta lungo la strada nella contrada Trebalate, ha coinvolto una Peugeot e una Mercedes. Le due vetture si sono scontrate in una curva, generando un impatto di estrema violenza.

L’incidente ha provocato conseguenze gravi anche per altre due persone, le quali sono state trasportate d’urgenza in ospedale attraverso l’intervento dell’elisoccorso. I due feriti, le cui identità non sono state ancora rese note, sono attualmente ricoverati presso l’ospedale Maggiore di Modica con codice rosso, testimonianza della loro critica situazione.

Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, si sono immediatamente recati sul luogo dell’incidente al fine di raccogliere dati e prove utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Le indagini sono ora in corso per stabilire le cause che hanno portato a questo tragico schianto.

