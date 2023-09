Bocca chiusa dalla nascita, ma dopo 16 anni il suo destino è cambiato

Aurora (nome di fantasia), una giovane ragazza affetta dalla rara sindrome di Nager, ha trascorso sedici anni della sua vita senza poter aprire la bocca. Tuttavia, grazie a un eccezionale intervento di chirurgia maxillo facciale presso l’ospedale San Marco di Catania, il suo destino è finalmente cambiato.

La sindrome di Nager è una condizione genetica estremamente rara, e Aurora è stata una delle sei persone in Italia a soffrirne. Fin dal suo sviluppo fetale, un ammasso osseo aveva fuso la mandibola al cranio, impedendole di muovere la bocca. Questa situazione ha richiesto mesi di studio e preparazione da parte del team medico per garantire il successo dell’intervento.

L’operazione, che ha avuto una durata di circa dieci ore, è stata una collaborazione multidisciplinare, coinvolgendo chirurghi maxillo-facciali, anestesisti e chirurghi toracici. Inoltre, il direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria etnea, Gaetano Sirna, ha fornito il supporto finanziario per la creazione di una protesi in titanio impiantata in Aurora, un vero capolavoro di bioingegneria.

Questo eccezionale successo ha ribadito la posizione del San Marco come centro di eccellenza per la chirurgia maxillo facciale in Sicilia e in Italia. Il team medico è stato guidato da alcuni dei più esperti chirurghi maxillo facciali del paese, tra cui Alberto Bianchi e Massimo Robiony, che hanno lavorato insieme per portare a termine questo intervento straordinario.

Aurora, nata nel 2007 e miracolosamente sopravvissuta grazie a un attento anestesista, ha affrontato molte sfide prima di questo intervento. Oggi, finalmente, può ricevere cure a Catania, vicino a casa sua, grazie al sostegno amorevole dei suoi genitori, Ketty e Gaetano. Questa giovane guerriera ha dimostrato di essere incredibilmente forte e resiliente nel suo percorso di guarigione.

