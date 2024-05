Dal 30 maggio gastronomia e cultura al “Naxos Street Fish 2024”

Il lungomare di Giardini Naxos ospiterà dal 30 maggio al 2 giugno la manifestazione gastronomica “Naxos Street Fish”. Durante questi giorni, ventiquattro street fooder offriranno specialità culinarie provenienti da tutta la Sicilia: quattordici proposte di pesce, sette di altri piatti salati e tre di dolci. La kermesse comprenderà anche intrattenimento musicale con concerti dal vivo e DJ set fino a tarda notte, oltre a focus tematici sulla cultura e l’economia del mare in collaborazione con il Parco Archeologico Naxos Taormina.

L’evento, organizzato da ‘Eventivamente’ in sinergia con il Comune di Giardini Naxos e patrocinato dalla Regione Siciliana, rappresenta lo spin-off estivo del “Messina Street Food Fest”. L’inaugurazione è prevista per il 30 maggio alle 18:00. Tra i partner strategici vi sono l’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Confesercenti Messina e il Parco Archeologico Naxos Taormina.

Gli assessori comunali Ivano Cantello e Fulvia Toscano, insieme ad Alberto Palella, amministratore di ‘Eventivamente’, hanno presentato l’evento. Cantello ha sottolineato l’importanza dell’imminente iscrizione di Giardini Naxos al Reimar, il Registro delle identità della pesca mediterranea e dei Borghi marinari. “Il nostro obiettivo è ridisegnare la geografia economica e infrastrutturale del comune”, ha dichiarato Cantello, “L’iscrizione al Reimar rappresenta un passo fondamentale per valorizzare il territorio e le sue tradizioni.”

Palella ha evidenziato come l’evento rappresenti una grande opportunità per Giardini Naxos, trasformando il comune in una capitale del gusto per la riviera ionica. Ha inoltre sottolineato l’attenzione riservata a celiaci e a chi desidera gustare pietanze alternative. Fulvia Toscano, assessore alla Cultura, ha dichiarato: “Il ‘Naxos Street Fish’ rinnova il successo dell’edizione di novembre e sarà un evento che combina gastronomia d’autore con interessanti focus culturali, grazie alla collaborazione con il Parco Archeologico Naxos Taormina.”

Gli orari di apertura della manifestazione sono i seguenti: giovedì 30 e venerdì 31 maggio dalle 18 all’1; sabato 1 giugno dalle 11.30 alle 15 e dalle 18 all’1; domenica 2 giugno dalle 11.30 all’1, senza interruzioni. La manifestazione promette di essere un’importante occasione di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni culinarie, unendo gastronomia, cultura e divertimento.

