Corso di “Innesti” formazione teorico-pratica a Ficarra

Prenderà il via il 4 maggio 2024 il corso “Innesti”, organizzato dall’Associazione “Sulle tracce del Gattopardo” di Ficarra (Me), nell’ambito del progetto “Università del tempo libero”, con il patrocinio del Comune di Ficarra, Città dell’Olio. Le attività dimostrative di campo vedono la collaborazione dell’azienda agricola Portale di Ficarra.

Il corso, incentrato sulla moltiplicazione per innesto, si propone di offrire un’approfondita formazione teorico-pratica, guidata da esperti del settore. Rivolto principalmente ai giovani, agli operatori del settore e ai tecnici, l’iniziativa mira anche a soddisfare coloro che desiderano aggiornarsi sulle tecniche di innesto e gli appassionati desiderosi di curare il proprio frutteto.

Durante il corso verranno trattati argomenti quali la moltiplicazione per innesto, gli scopi dell’innesto, le regole per il prelievo e la conservazione delle marze, gli innesti a gemma, innesto a gemma dormiente, innesto a gemma vegetante, innesti a corona, innesti a spacco, innesto a doppio spacco inglese, innesto ad omega, oltre agli attrezzi e materiali necessari per l’esecuzione degli innesti. Particolare attenzione sarà dedicata agli innesti primaverili.

Il programma prevede una lezione teorica il sabato 4 maggio presso Palazzo Busacca, seguita da attività pratica dimostrativa presso l’azienda agricola Portale. La seconda lezione, il 5 maggio, sarà interamente dedicata all’attività pratica dimostrativa, seguita da pranzo e consegna degli attestati. I docenti del corso saranno il Dott. Agronomo Piero Catena e l’Assistente attività pratica in campo Giorgio Portale, con la partecipazione del Dott. Agronomo Alberto Nuzzi.

Le iscrizioni sono aperte fino al 3 maggio 2024 e possono essere effettuate online sul sito www.sulletraccedelgattopardo.it dal menu: I corsi/Iscrizione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 339 7910473.

