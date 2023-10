Cambio dell’Ora Solare: l’orologio torna indietro di un’ora

Con l’avvicinarsi dell’ultimo weekend di ottobre, si avvicina anche l’arrivo dell’ora solare 2023. Nella notte tra sabato e domenica, il 28 e 29 ottobre, dovremo fare un piccolo aggiustamento nei nostri orologi spostando le lancette un’ora indietro. Questa modifica segna il passaggio dall’ora legale, in vigore da marzo, all’ora solare.

Questo cambiamento porterà con sé una piacevole sorpresa: un’ora in più di sonno. Un argomento che continua a tenere banco in Europa e in Italia è l’abolizione del cambio dell’orario tra l’ora solare e l’ora legale. Molti sostengono i benefici di adottare l’ora legale tutto l’anno. La Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), ha promosso una petizione online a sostegno di questa idea.

© Riproduzione riservata.