Mario Biondi a Taormina per concludere il tour estivo 2024

Mario Biondi ha svelato i progetti per la chiusura dell’estate 2024 con un evento straordinario fissato per il 14 settembre al Teatro Antico di Taormina. Lo spettacolo, un omaggio al jazz e al soul, vede Biondi, un’icona italiana nel panorama mondiale, accompagnato da illustri ospiti del jazz italiano e internazionale.

L’evento fa parte della programmazione della Fondazione Taormina Arte Sicilia per il Festival Taormina Arte ed è co-organizzato con Puntoeacapo srl, sotto la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti per questo straordinario evento a Taormina sono disponibili a partire dalle 18.00 di mercoledì 24 aprile.

Con il suo ultimo singolo “E tu come stai?”, rilasciato il 18 aprile su piattaforme digitali e radio, Biondi rende omaggio a Claudio Baglioni con una sua interpretazione del brano, eseguito in precedenza dai due artisti nel 2007 sul palco di O’Sciá, a Lampedusa. Biondi racconta: “Questa mia versione di ‘E tu come stai?’ è stata realizzata con la mia prima band, i Mario Bros, ed è nata 25 anni fa! Il primo provino risale al 1998, e abbiamo iniziato a suonarla dal vivo nel 1999.”

Il singolo anticipa un LP, distribuito da The Orchard, in cui Biondi reinterpreta quattro grandi classici della musica italiana, segnando il culmine del progetto “Crooning Undercover”. Questo album, uscito lo scorso settembre, immerge l’artista in un contesto completamente italiano, celebrando i successi della musica italiana.

Per quanto riguarda i suoi concerti, oltre alle date internazionali e alle 10 imperdibili date estive in luoghi suggestivi già annunciate, Biondi si esibirà in 10 concerti nei teatri italiani tra novembre e dicembre. Questi concerti porteranno il progetto “Crooning Undercover” a superare il traguardo dei 100 spettacoli in Italia e in altri 22 paesi nel mondo tra il 2023 e il 2024, confermando Biondi come uno degli artisti italiani più acclamati all’estero.

