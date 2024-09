Brolo, il nuovo cineteatro sarà inaugurato con Roberto Lipari

Il nuovo cineteatro comunale di Brolo sarà ufficialmente inaugurato domani, domenica 29 settembre, con lo spettacolo intitolato “…e ho detto tutto”, messo in scena dal celebre attore comico palermitano Roberto Lipari. La cerimonia di inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro, avrà luogo alle ore 18:00, mentre l’esibizione dell’artista è in programma per le 21:30.

La struttura, recentemente rinnovata e modernizzata, è stata progettata per ospitare una varietà di eventi, tra cui rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli di cabaret. Il Sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, ha espresso soddisfazione per il completamento dell’opera, affermando: “Un’altra grande opera che consegniamo alla città di Brolo. Sarà una struttura capace di favorire la crescita sociale e culturale, uno spazio inclusivo e di aggregazione.”

L’inaugurazione del cineteatro si inserisce all’interno di un fine settimana ricco di eventi, che vede la città di Brolo al centro di iniziative culturali ed enogastronomiche. Nella giornata di sabato 28 settembre, alle ore 18:00, presso il Palatenda di Via Carrubera, prenderà il via la tappa brolese de “Le Vie dei Lancia – Terre dei Sapori”. Questo evento, incentrato sulle eccellenze enogastronomiche del territorio, è organizzato in collaborazione con il Comune di Ficarra, che ha ospitato una tappa dell’iniziativa la domenica precedente.

Durante l’evento, saranno offerte degustazioni e si terranno incontri tra produttori locali e appassionati del settore. Nell’area food, i visitatori potranno assaporare le specialità dei migliori operatori gastronomici di Brolo.

L’evento culminerà domenica sera con uno show cooking condotto da Valeria Raciti, vincitrice dell’ottava edizione di MasterChef Italia, previsto per le ore 19:00. “Sarà un fine settimana intenso ed emozionante che punta a valorizzare il patrimonio enogastronomico locale”, ha dichiarato il Sindaco Laccoto. L’iniziativa mira a promuovere la crescita sostenibile e l’innovazione, mettendo in rete le eccellenze locali e favorendo lo sviluppo economico, culturale e turistico del territorio.

