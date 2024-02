Successo e partecipazione, giornata internazionale sull’epilessia

Il 12 febbraio, a bordo della nave ELIO, si è svolto un evento dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sull’epilessia. Organizzato in collaborazione con il Gruppo Caronte & Tourist e la Lega Italiana contro l’Epilessia Sicilia-Calabria (LICE), l’iniziativa ha visto la partecipazione degli specialisti dell’AOU “G. Martino”. I passeggeri hanno avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza sulla patologia attraverso questionari informativi.

Il Presidente del Gruppo Caronte & Tourist, Olga Mondello Franza, ha sottolineato l’importanza di promuovere la consapevolezza sull’epilessia e di sostenere la ricerca per migliorare l’accesso alle cure. Il Manager dell’AOU G. Martino, Dott. Giorgio Giulio Santonocito, ha ringraziato per l’ospitalità offerta, evidenziando l’importanza di eventi come questo per raggiungere e sensibilizzare il pubblico.

La Prof.ssa Gabriella Di Rosa ha descritto l’evento come coinvolgente e suggestivo, elogiando la sinergia del gruppo e l’ambiente unico offerto dal mare. Il Prof. Labate ha espresso il desiderio di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’epilessia e ha evidenziato le sfide da affrontare, come lo stigma e la burocrazia.

L’evento è stato organizzato dalla UOC di Neuropsichiatria Infantile e dall’UOSD di Neurofisiopatologia e Disordini del Movimento, con la collaborazione di diversi esperti, tra cui il Prof. Umberto Aguglia e la Dott.ssa Vittoria Cianci. La manifestazione ha visto la partecipazione di neuropsichiatri infantili, neurologi e intrattenitori musicali.

L’epilessia, riconosciuta come una delle malattie neurologiche croniche più diffuse, continua a rappresentare una sfida per la società. È necessario migliorare la conoscenza e l’accesso alle cure per affrontare adeguatamente questa patologia.

