Casa Serena, Basile: “…la senatrice Musolino sta troppo al Bar”

Il Sindaco Federico Basile ha espresso profonde preoccupazioni riguardo all’approccio della Senatrice Musolino nei confronti del progetto di adeguamento strutturale di Casa Serena. Basile ha criticato aspramente la presunta mancanza di impegno della senatrice nel comprendere le complesse procedure amministrative necessarie per portare avanti un progetto di tale portata.

Secondo il Sindaco, la senatrice avrebbe trascurato di considerare attentamente le fasi del procedimento, incluse le analisi e i progetti di adeguamento fondamentali per garantire la fattibilità dell’opera. Basile ha chiarito che il costo previsto per il progetto è cresciuto da 3 a 3.75 milioni di euro a causa delle necessarie opere di miglioramento sismico. Tali lavori sono indispensabili per garantire la sicurezza della struttura e avviare il progetto di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.

Per coprire questo aumento di spesa, l’Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare il finanziamento relativo ai Fondi PNRR – Missione 5 Investimenti 1.1 e 1.3.

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di rispettare le norme e le procedure per l’utilizzo dei fondi extra bilancio al fine di evitare ritardi e possibili problemi di rendicontazione. Ha evidenziato la necessità di continuare con la buona amministrazione per realizzare le opere necessarie alla riqualificazione della città.

La Senatrice Musolino non ha risposto direttamente alle critiche del Sindaco, ma Basile ha concluso la sua dichiarazione suggerendo che la senatrice avrebbe potuto trascurare norme sismiche e procedure di sicurezza nella realizzazione dell’opera.

La controversia attorno al finanziamento e all’approccio burocratico del progetto di Casa Serena evidenzia la complessità e l’importanza di una gestione accurata dei fondi pubblici e delle procedure amministrative.

