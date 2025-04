Borse di Studio, Ordine Ingegneri di Catania premia i giovani meritevoli

Le borse di studio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania sono state conferite anche quest’anno ai figli degli iscritti all’albo etneo, come segno di riconoscimento e incentivo allo studio. L’iniziativa si propone di premiare l’impegno e la dedizione degli studenti, offrendo un sostegno per il loro percorso accademico e professionale. Il presidente dell’Ordine, Mauro Scaccianoce, ha sottolineato l’importanza di valorizzare le eccellenze del territorio e di stimolare i giovani a proseguire nel loro cammino. «Sono diverse le eccellenze del nostro territorio che meritano di essere valorizzate e di avere un ulteriore stimolo a proseguire il loro percorso virtuoso, prima in ambito universitario, poi in quello professionale» ha dichiarato Scaccianoce. L’obiettivo, ha aggiunto, è anche quello di prevenire la “fuga di cervelli”, premiando e incoraggiando i talenti locali.

Alla cerimonia di premiazione era presente anche Filippo Di Mauro, presidente della Fondazione degli Ingegneri della provincia di Catania. I destinatari delle borse di studio sono stati Federico Costarelli, Francesco Giandinoto, Giuseppe Tomarchio, Laura D’Urso e Stefano Privitera. I premiati hanno espresso soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, che ha rappresentato un apprezzamento per il loro impegno e per i risultati ottenuti nel corso degli studi universitari.

