Cambiano i codici del Pronto Soccorso al Policlinico di Messina

A partire da lunedì 9 dicembre, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina introdurrà una nuova classificazione per determinare le priorità nei Pronto Soccorso. La modifica interesserà sia gli adulti che i bambini, rivoluzionando il sistema attuale dei codici colore utilizzati per definire l’urgenza dei casi.

I tradizionali codici bianco, verde, giallo e rosso verranno sostituiti con una nuova scala cromatica e semantica: bianco per indicare situazioni non urgenti, che comporteranno per l’utente un contributo di 25 euro; verde, associato a urgenze minori; azzurro, introdotto per le urgenze differibili; arancione, riservato alle urgenze significative; e infine rosso, che continuerà a designare le emergenze più gravi.

La transizione ai nuovi codici è parte di un adeguamento al sistema previsto in collaborazione con l’Assessorato Regionale alla Sanità. Tale cambiamento mira a rendere più efficace e coerente la gestione dei pazienti, migliorando la distribuzione delle risorse e garantendo un intervento tempestivo nei casi critici.

L’adozione dei nuovi criteri rappresenta un passo significativo per uniformare le procedure ospedaliere alle direttive regionali e ottimizzare i servizi offerti ai cittadini, con particolare attenzione alla trasparenza e alla chiarezza del sistema di classificazione.

