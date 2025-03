Antonino Botta riconfermato alla guida della Filca Cisl

Antonino Botta è stato confermato segretario generale della Filca Cisl di Messina al termine del XII Congresso provinciale, svoltosi nella sede dell’Opt alla presenza di Enzo Pelle, segretario generale nazionale della Filca Cisl, Paolo D’Anca, segretario generale della Filca Cisl Sicilia, e Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl Messina. Accanto a Botta, nella segreteria, sono stati riconfermati Carmelo Pintaudi e Stefano Lanza.

Nel suo intervento, Botta ha posto l’accento sulla sicurezza nei cantieri, sottolineando il valore della “Patente a Crediti” come strumento per incentivare le imprese che investono nella tutela della salute e nella regolarità. «Dal 2003 la Filca Cisl promuove strumenti innovativi per il settore, come già fatto per il Durc e la Congruità. È essenziale che la patente venga integrata nei contratti collettivi per identificare le imprese virtuose e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori».

Un altro tema centrale del Congresso è stato il Ponte sullo Stretto. Botta ha evidenziato come l’infrastruttura possa rappresentare un’opportunità per l’occupazione e il rilancio economico dell’area. Tuttavia, ha ribadito la necessità di garantire sicurezza, trasparenza e una solida formazione professionale. «Il Ponte ha già i suoi pilastri: sicurezza, formazione, trasparenza e legalità». Ha inoltre insistito sulla necessità di vigilare sulla formazione obbligatoria, che deve essere garantita dagli Enti Bilaterali anche per i lavoratori impiegati nei subappalti.

Enzo Pelle ha sottolineato l’importanza della logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno, ribadendo che il Ponte da solo non basta: «Servono collegamenti ferroviari adeguati per colmare il deficit dell’alta velocità, oltre a investimenti nella rigenerazione urbana e nelle infrastrutture viarie».

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, ha posto l’attenzione sulla formazione professionale, considerandola prioritaria per garantire manodopera qualificata nei grandi cantieri. «Messina non dispone ancora delle professionalità necessarie. Occorre una rete di collaborazione per sfruttare al meglio le opportunità derivanti dalle grandi opere».

Paolo D’Anca, segretario della Filca Cisl Sicilia, ha evidenziato l’urgenza di una decisione definitiva sul Ponte: «Non possiamo restare fermi a logiche politiche. Il collegamento con il resto del Paese deve avvenire con infrastrutture adeguate, altrimenti la rete ferroviaria siciliana rimarrà isolata».

Il Congresso ha dunque messo in luce le sfide del settore edile nei prossimi anni, con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro, alla formazione e alla necessità di un sistema infrastrutturale integrato per favorire lo sviluppo del Sud Italia.

