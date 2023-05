Messina: evento dedicato a Friedman e in memoria di Martino

Conferenza sull’opera di Milton Friedman e ricordo di Antonio Martino all’Università di Messina.

Ieri si è svolta presso l’Università degli Studi di Messina la conferenza intitolata “La parola a Friedman, ricordando Martino”, promossa dall’Istituto Milton Friedman. L’evento ha avuto come presidente onorario Antonio Martino, figura di spicco nel campo dell’economia e dell’individualismo liberale. La scelta di Messina come sede della conferenza è dovuta al legame di Martino con la città, essendo il luogo in cui è nato e dove suo padre è stato rettore per oltre dieci anni.

Durante la conferenza, l’avvocato Ninni Petrella, già consulente dell’Istituto Milton Friedman e responsabile dello sviluppo in Sicilia, è stato nominato responsabile organizzativo per l’Italia. Sarà coinvolto nella strutturazione dell’Istituto in tutte le aree territoriali, seguendo l’esempio di quanto fatto in Sicilia, con le nomine dell’ingegnere Anna Sidoti per l’area dei Nebrodi, l’onorevole Francesco Mollame per la provincia di Palermo e il dottor Giuseppe Messina, segretario regionale UGL, per l’area di Trapani.

All’evento hanno partecipato con un contributo video l’onorevole Matilde Siracusano, sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento, e la senatrice Michaela Biancofiore, vicepresidente del comitato scientifico dell’Istituto Milton Friedman e promotrice di un convegno su Friedman al Senato della Repubblica lo scorso marzo.

La conferenza è stata organizzata per celebrare l’impegno umano e politico di Antonio Martino e per approfondire il pensiero economico di Milton Friedman. Durante l’evento si è discusso anche dell’attuale governo italiano e dei valori promossi da Martino. L’Istituto Milton Friedman, presente in 33 paesi del mondo, si dedica alla diffusione dei principi di libertà e individualismo liberale.

Hanno preso parte all’evento anche l’onorevole Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Renato Loiero, consigliere per le Politiche di Bilancio del Presidente del Consiglio dei Ministri, il professor Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo all’Università di Palermo e già vicepresidente della Regione Sicilia, e George Guido Lombardi, presidente “Republican Liberty Caucus Italy” e senior advisor dell’Istituto Milton Friedman.

I saluti istituzionali sono stati affidati al professor Giovanni Moschella, prorettore vicario dell’Università di Messina, e ad Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman.

