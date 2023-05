Blitz antidroga a Librino: sequestrati hashish, marijuana e cocaina

Nella serata di ieri, il Questore ha disposto una generale intensificazione dei servizi di controllo del territorio a Catania, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto della criminalità predatoria e dello spaccio di stupefacenti. Nel quartiere di Librino, gli equipaggi dell’UPGSP, della Squadra Cinofili Antidroga e del Reparto Prevenzione Crimine S.O. hanno eseguito mirate attività di prevenzione e contrasto della criminalità.

Per l’espletamento del servizio, sono stati impiegati un equipaggio di volante, un equipaggio della squadra cinofili e due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine S.O.. I controlli sono stati effettuati nei garage e negli androni di alcuni stabili e nelle vie del quartiere, in particolare su viale Nitta e viale Moncada.

Durante l’operazione sono stati controllati 49 soggetti e 49 veicoli, riscontrando 4 infrazioni al Codice della Strada. Inoltre, è stato sequestrato un veicolo per mancata assicurazione e una carta di circolazione.

Ma il risultato più importante dell’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti è stato il sequestro di 2,815 Kg di hashish, rinvenuto all’interno di alcuni scantinati abbandonati di viale Nitta dal personale dell’UPGSP. Sono stati inoltre sequestrati 18,16 gr di marijuana e 0,87 gr di cocaina, sempre contro ignoti.

