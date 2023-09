Incidente in tangenziale a Messina: traffico in tilt

Un incidente in tangenziale ha causato una paralisi del traffico sulla carreggiata sud-nord, provocando disagi per gli automobilisti. La protagonista dell’incidente è stata una giovane donna di 20 anni al volante di una Peugeot, che ha riportato lievi contusioni nell’incidente autonomo avvenuto all’interno della Galleria San Giovanni, tra gli svincoli di San Filippo e Gazzi.

Le autorità sono intervenute prontamente sulla scena, con la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso presenti per liberare la strada e permettere il deflusso del traffico. Date le condizioni della tangenziale e l’ora di punta, numerosi veicoli si erano incolonnati in direzione Nord, causando code che si sono estese per circa due chilometri.

La giovane conducente è stata trasportata al Policlinico locale per ulteriori accertamenti medici, ma fortunatamente sembra non ci siano gravi conseguenze dovute all’incidente. Le autorità continuano a monitorare la situazione e adottare misure per ripristinare la normale circolazione.

