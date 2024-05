Successo per l’UniMe Open Day 2024, oltre 3000 presenze

Ottimo riscontro per l’UniMe Open Day 2024, con oltre 3000 partecipanti registrati. L’evento, svoltosi presso il Polo Papardo dell’Università di Messina, ha offerto due giorni di orientamento per gli studenti delle scuole superiori, fornendo informazioni cruciali per le loro scelte accademiche e professionali.

I vari Dipartimenti universitari, Centri e Strutture di Ateneo hanno accolto gli studenti provenienti da scuole cittadine e provinciali, testimoniando un forte interesse verso l’offerta formativa dell’Università di Messina.

La Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, ha espresso gratitudine verso il personale coinvolto e ha sottolineato l’importanza dell’orientamento continuo durante tutto l’anno accademico, in collaborazione con le scuole e il Provveditorato.

L’evento ha incluso anche il Sustainability Day, promuovendo iniziative per sensibilizzare gli studenti sull’importanza dell’istruzione di qualità e della sostenibilità ambientale.

I workshop e i laboratori tematici hanno coinvolto sia studenti universitari che scolastici, contribuendo a promuovere un cambiamento culturale verso modelli di sviluppo più sostenibili.

