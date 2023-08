Bimbo di 3 anni annega nella piscina gonfiabile, nonna indagata

Incidente a Santa Venerina, bambino annega in piscina, coinvolta la nonna.

Nel tranquillo centro abitato di Santa Venerina, situato nella provincia di Catania, si è consumata una drammatica vicenda. Un bambino di nome Samuele, appena sotto i 3 anni, ha perso la vita annegando in una piscina gonfiabile. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, in una residenza cittadina.

Il piccolo si trovava nell’acqua a pochi centimetri di profondità della piscina, solitamente destinata ai più giovani, mentre giocava insieme a un’amichetta. La nonna materna era presente nell’abitazione e si trovava a breve distanza in cucina. Purtroppo, quando la signora si è accorta dell’accaduto, il bambino era già senza vita.

I soccorsi, tra cui personale medico del servizio 118 e i carabinieri, sono stati tempestivamente chiamati sul posto per avviare le indagini. La procura di Catania ha immediatamente preso in mano la situazione, decidendo il sequestro della salma di Samuele e ordinando l’autopsia.

Inoltre, la nonna del bambino è stata indagata per omicidio colposo. Queste misure sono state adottate come parte del procedimento standard per garantire un’accurata indagine medico-legale e stabilire se l’evento tragico sia da considerarsi un incidente.

I carabinieri continuano ad approfondire le circostanze dell’incidente. Sarà necessario attendere i risultati dell’autopsia e delle indagini per fare chiarezza su quanto accaduto in quella drammatica giornata.

