Incendi: si riunisce il Centro Coordinamento Soccorsi a Messina

Alle 10:00 di stamattina, il Palazzo del Governo ha ospitato la convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi, con l’obiettivo di coordinare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione, in risposta agli incendi che hanno colpito il territorio metropolitano. Le attività di soccorso sono state messe in atto già dalla tarda serata di ieri, con l’attivazione delle componenti dell’Unità di crisi, che hanno operato in vari Comuni lungo la fascia tirrenica di questa provincia. In particolare, le operazioni sono state svolte nei Comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Sant’Agata di Militello, Tortorici, Capo d’Orlando, San Piero Patti, Merì e Milazzo.

A partire dalle prime ore del mattino, un canadair è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento degli incendi a Villafranca Tirrena. Nel frattempo, l’autostrada da Messina a Palermo è stata riaperta al traffico, mentre il tratto autostradale da Milazzo a Messina rimane al momento chiuso.

Fortunatamente, le linee ferroviarie non sono state colpite dagli incendi, anche se alcune tratte subiscono ritardi a causa di uno sciopero in corso.

Le squadre del Corpo Forestale Regionale e i Vigili del Fuoco continuano a lavorare nei vari Comuni colpiti dagli incendi, supportati dalle squadre di volontari attivate dalla Protezione Civile regionale e dalle autobotti del Comune di Messina.

La situazione rimane dinamica e soggetta a cambiamenti. Le autorità competenti sono in costante contatto e lavorano instancabilmente per garantire la sicurezza della popolazione e la gestione degli incendi.

