Incontro a Patti dell’Arma per educare alla legalità giovanile

Proseguono le attività educative promosse dall’Arma dei Carabinieri nell’ambito del progetto dedicato alla diffusione della cultura della legalità, finalizzato a promuovere tra i più giovani il rispetto delle norme e la consapevolezza del vivere civile. Recentemente, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno incontrato alunni e alunne dell’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto, presso le sedi distaccate della scuola primaria di Ucria, Raccuja e Sinagra, con l’intento di favorire un dialogo costruttivo su tematiche di rilievo sociale.

Durante gli incontri, i militari hanno presentato le attività quotidiane svolte per garantire sicurezza e giustizia, illustrando esempi concreti legati alla loro esperienza. Il confronto ha consentito di approfondire argomenti quali il rispetto delle regole, la prevenzione dei reati e l’importanza della legalità nella vita di tutti i giorni. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza stradale, affrontando le gravi conseguenze connesse a comportamenti pericolosi come la guida in stato di ebbrezza, l’eccesso di velocità o l’uso di sostanze stupefacenti.

Sono stati inoltre analizzati fenomeni attuali come il bullismo e il cyberbullismo, con riflessioni sul corretto uso dei social network e sui rischi di un utilizzo non consapevole del web. La partecipazione degli studenti si è rivelata intensa, con interventi, domande e osservazioni che hanno evidenziato un coinvolgimento attivo e una crescente sensibilità verso i temi trattati.

Secondo quanto affermato dai rappresentanti dell’Arma, «la formazione delle nuove generazioni costituisce una priorità imprescindibile per costruire una società più giusta e responsabile». Gli incontri rappresentano un momento di contatto diretto con le istituzioni, contribuendo a rafforzare la fiducia tra cittadini e Forze dell’Ordine e a promuovere una cittadinanza consapevole e partecipata.

