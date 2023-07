Gioiosa Gustosa, un successo di Sapori e Tradizioni Siciliane – VIDEO

Gioiosa Gustosa dimostra l’importanza del cibo, divertimento e cultura per la crescita del territorio.

La decima edizione di Gioiosa Gustosa giunge alla conclusione con successo, celebrando i prodotti tipici siciliani e attraendo oltre 15.000 visitatori. L’evento dimostra l’efficacia nel valorizzare il territorio e promuovere la cultura locale, suscitando entusiasmo per la prossima edizione.

di Maria Cristina Miragliotta – Gioiosa Gustosa ha raggiunto il suo terzo appuntamento annuale con una serata conclusiva indimenticabile. Il bilancio della manifestazione enogastronomica è sorprendentemente positivo, poiché gli stand che presentavano i prodotti tipici siciliani hanno ricevuto apprezzamenti e lodi dai visitatori. Questo conferma la scelta sagace di valorizzare il territorio e promuovere il patrimonio gastronomico della Sicilia, una necessità per i turisti in visita che desiderano conoscere l’essenza culinaria e l’atmosfera unica del paese.

Con una presenza notevole di oltre 15.000 visitatori, l’evento ha dimostrato di essere un grande successo. La novità più apprezzata è stata l’introduzione di una navetta per agevolare gli spostamenti dei partecipanti dal villaggio al festival, consentendo di raggiungere un pubblico più ampio e, potenzialmente, un raggio internazionale di visitatori. Questa iniziativa contribuisce a far conoscere al mondo Gioiosa Marea, i suoi prodotti e la sua cultura, aprendo nuove opportunità di crescita e sviluppo.

L’organizzazione impeccabile della sicurezza durante l’evento merita riconoscimenti, con i Rangers che hanno garantito la sicurezza delle strade e il personale dell’ambulanza che ha fornito assistenza. Il coordinamento con i vigili del Comune di Gioiosa Marea è stato essenziale per la riuscita della manifestazione.

Il successo di Gioiosa Gustosa dimostra che la combinazione di cibo, divertimento, risorse paesaggistiche e architettoniche, e aspetti culturali è vincente. Questo evento enogastronomico è destinato a continuare negli anni a venire, con l’intenzione di apportare miglioramenti per offrire un’esperienza sempre più coinvolgente.

L’appuntamento per l’undicesima edizione è già fissato per l’ultimo weekend di luglio, con la certezza che questa manifestazione sarà sempre una tappa irrinunciabile per gli amanti dei sapori siciliani e delle tradizioni locali.

Abbiamo intervistato per voi l’assessore al turismo Teodoro LAMONICA.

Il servizio della prima serata.

