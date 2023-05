Operazione antidroga: scoperta serra di Marijuana in un garage a Catania

Scoperta serra di Marijuana in un garage in via Stanislao Mattei nel quartiere Picanello a Catania.

Nella notte del 29 maggio, durante un normale controllo del territorio nella via Stanislao Mattei nel quartiere Picanello, gli agenti delle Volanti hanno avvertito un forte odore di marijuana. Decidendo di approfondire, hanno individuato la provenienza dell’odore in un garage situato nella vicina Via Gaspare Spontini. Richiedendo l’assistenza dei Vigili del Fuoco, sono entrati nel garage e hanno scoperto che era stato trasformato in una serra per coltivare diverse piante di canapa indiana. Erano presenti tubi di areazione e lampade solari, tutte alimentate abusivamente dalla rete elettrica grazie a un allaccio non autorizzato, confermato dalla presenza del personale dell’ENEL.

Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato 90 piante di canapa indiana in vaso, alte circa 150 cm, 41 steli in fase di essiccazione di circa 120 cm e diverse infiorescenze già essiccate, che pesavano complessivamente 576 grammi. Sono stati anche sequestrati 24 lampade solari, 24 trasformatori e parte dei tubi di areazione.

Attualmente sono in corso indagini per individuare i responsabili di questa attività illecita.

