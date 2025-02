Marevivo e Parco Nazionale, raccolti 130 chili di rifiuti a Pantelleria

Nell’ambito dell’iniziativa “Il Mare del Parco”, promossa dal Parco Nazionale Isola di Pantelleria in collaborazione con Marevivo Sicilia, sono stati raccolti oltre 130 chili di rifiuti in appena 30 metri di litorale nelle località di Punta Sidéri e Arenella. L’operazione ha portato alla rimozione di 4.922 tappi e 715 bottiglie di plastica, per un totale di 37 sacchi colmi di detriti.

L’attività rientra nel percorso formativo per educatori ambientali che ha coinvolto esperti del settore in lezioni teoriche sulla biodiversità marina e la tutela degli ecosistemi. Il tirocinio pratico ha visto la partecipazione degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Almanza – D’Ajetti” di Pantelleria, con il supporto dei docenti e degli operatori di Marevivo, tra cui Stefano Siracusa e Marco Maria Gagliano. La raccolta dei rifiuti è stata supervisionata dal coordinatore Mariella Gattuso e da Andrea Biddittu del Parco Nazionale.

Le mareggiate hanno depositato sulle spiagge un’ingente quantità di plastica, tra cui numerose bottiglie con etichette provenienti da paesi nordafricani, segno dell’impatto globale dell’inquinamento marino. Il dato significativo sui tappi di plastica ha richiamato l’attenzione sulla Direttiva UE 2019/90, che dal 3 luglio 2024 imporrà l’uso obbligatorio di tappi agganciati alle bottiglie per ridurre la dispersione dei rifiuti.

Conclusa la raccolta, gli studenti hanno partecipato a un laboratorio di biologia marina a cielo aperto, approfondendo la conoscenza degli habitat marini e delle specie a rischio di estinzione a causa dell’inquinamento.

“I risultati del corso sono stati eccezionali” – hanno dichiarato il biologo Andrea Biddittu e il Commissario Straordinario Italo Cucci – “abbiamo formato nuovi educatori ambientali e creato una rete di collaborazione tra studenti, esperti e volontari.”

Carmen Di Penta di Marevivo ha sottolineato l’importanza di iniziative mirate alla salvaguardia delle isole minori, auspicando che la tutela dell’area protetta possa estendersi dal territorio costiero anche al mare.

