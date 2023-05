Pilota di drone perde il controllo: sanzione e denuncia a Taormina

Un pilota di drone catanese di 49 anni è stato sanzionato e denunciato dalla Polizia Locale diretta dal comandante Daniele Lo Presti, in seguito all’incidente del suo costoso drone avvenuto sulla via Guardiola Vecchia questa mattina. Il pilota avrebbe dovuto girare uno spot promozionale per un B&B, ma ha perso il controllo del mezzo aereo che è finito sugli alberi della via. Gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti, hanno sanzionato il pilota per mancanza di copertura assicurativa per 2.000 euro e lo hanno denunciato perché privo dell’attestato di pilota di aeromobile a pilotaggio remoto. Il pilota rischia una pena fino ad un anno di reclusione o un’ammenda da 10.000 euro.

Per recuperare il drone, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’incidente ha bloccato anche per circa un’ora il traffico sulla via, causando disagi per i cittadini e i conducenti coinvolti. Il fatto, inoltre, ha evidenziato l’importanza di rispettare le norme e le regolamentazioni per l’utilizzo dei droni, al fine di evitare situazioni pericolose e potenzialmente dannose.

