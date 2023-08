Terremoto 3.5 scuote la Sicilia tra Caltanissetta e Palermo

Scossa magnitudo 3.5 registrata alle 6:34, ipocentro a 7 km di profondità e epicentro a 1 km da Villalba.

Uno scosso di terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito la Sicilia alle 6:34 tra Caltanissetta e Palermo. L’ipocentro è stato a 7 km di profondità con epicentro a 1 km da Villalba e 10 km da Valledolmo. Nessun danno segnalato.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito la Sicilia alle 6:34, tra le province di Caltanissetta e Palermo. L’evento sismico ha avuto l’ipocentro a sette chilometri di profondità ed epicentro a un chilometro dalla località Villalba in provincia di Caltanissetta e a dieci chilometri dalla località Valledolmo in provincia di Palermo. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

© Riproduzione riservata.