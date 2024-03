Consultorio Familiare di Brolo: focus sulla salute della donna

Il Consultorio Familiare di Brolo ha recentemente inaugurato una serie di incontri informativi mirati alla tutela della salute, sotto la guida della Dott.ssa Francesca Ullo, Direttore UOC Coordinamento Consultoriale. Questi incontri sono stati fortemente promossi dall’Associazione Semplice MENTE Insieme Odv in collaborazione con la Rete Civica Salute e l’Asp 5. Nel primo incontro, si sono riuniti membri dell’equipe professionale del Consultorio di Brolo insieme ad alcune rappresentanti dell’Associazione Semplice MENTE Insieme Odv, tra cui la Presidente Marisa Briguglio e la Vice Presidente Dott.ssa Marilena Foti.

Il programma del primo incontro si è concentrato sui cambiamenti fisici, emotivi e mentali legati alla menopausa, affrontando anche temi sensibili come la sessualità, la salute generale e gli aspetti socio-culturali. Marisa Briguglio ha espresso soddisfazione per l’opportunità di promuovere queste attività sul territorio, riconoscendo l’importanza della diffusione di informazioni accurate e ringraziando la Dott.ssa Ullo Francesca per la collaborazione. La Dott.ssa Marilena Foti ha annunciato la programmazione di ulteriori incontri focalizzati su tematiche specifiche legate alla salute della donna, sottolineando l’importanza di questi momenti di condivisione e crescita.

