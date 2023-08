Aerei ed elicotteri per contrastare gli incendi in Sicilia

Unione di sforzi e risorse per salvaguardare la Sicilia dall’avanzare delle fiamme. Schifani: «Situazione in miglioramento, niente danni alle persone».

Anche la zona tirrenica è teatro di incendi devastanti. Due velivoli canadair sono in azione a Montagnareale, mentre le squadre dei Vigili del Fuoco stanno combattendo ferocemente un vasto incendio a Furnari e un altro significativo rogo a Gioiosa Marea. In entrambi i casi, la situazione è sotto controllo, e fortunatamente non ci sono state segnalazioni di feriti o intossicati fino ad ora. Tuttavia, il quadro è più complesso a Montagnareale.

La situazione critica si estende su tutta la Sicilia. Sei aerei canadair e cinque elicotteri antincendio sono di nuovo in volo dal primo mattino, proseguendo gli sforzi contro oltre cinquanta focolai di incendio che si sono sprigionati in diverse parti dell’Isola. Nella giornata precedente, le fiamme avevano preso piede a Milazzo e Catarratti di Messina.

Nel corso della notte, gli incendi apparentemente sotto controllo nel pomeriggio hanno ripreso vigore a causa dei venti intensi. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni a Raccuja e Sinagra, costringendo l’evacuazione di due famiglie.

A San Vito Lo Capo, oltre 200 persone sono state evacuate via terra e via mare per sfuggire all’avanzare delle fiamme. Contestualmente, l’aeroporto di Trapani è stato costretto a chiudere. Attualmente, due velivoli canadair stanno sorvolando Salemi.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, dichiara: “La situazione sta migliorando su tutti i fronti grazie agli intensi sforzi degli uomini e dei mezzi impiegati per contenere la recrudescenza degli incendi. Tuttavia, rimangono criticità nel Messinese, dove sono stati schierati quattro canadair. Per fortuna, al momento non ci sono danni a persone. Esprimo gratitudine agli operatori forestali, ai volontari della Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco e ai militari, che stanno lavorando instancabilmente in queste difficili ore per preservare chi è stato minacciato dall’azione criminale di coloro che hanno nuovamente attentato al nostro ambiente naturale. Le immagini dei turisti costretti a fuggire dalle spiagge del Trapanese circondate dal fuoco sono ancora vivide nella memoria”.

