104 stabilizzati al “G. Rodolico – San Marco” di Catania

Un’importante svolta lavorativa presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, con 104 dipendenti che oggi hanno ottenuto contratti a tempo indeterminato. Il direttore generale, Gaetano Sirna, ha ufficializzato questo cambiamento, affiancato dal direttore amministrativo Rosario Fresta e dal direttore sanitario Antonio Lazzara.

Questo passo avanti si inserisce in una serie di iniziative volte al potenziamento dell’organico aziendale e all’eliminazione del precariato. Nel periodo tra il 2017 e il 2023, oltre seicento lavoratori, tra personale sanitario, amministrativo, tecnico e professionale, hanno ottenuto contratti a tempo indeterminato. Di questi, ben 526 sono stati stabilizzati sotto la direzione di Gaetano Sirna a partire dal 2021, con l’accelerazione dovuta all’emergenza Covid.

La procedura di stabilizzazione è stata aperta grazie all’avviso di ricognizione emesso dall’azienda nel mese di luglio. Tutti i dipendenti coinvolti soddisfacevano i requisiti stabiliti dall’art. 1 comma 268 lett. b) della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) e dalle norme successive, insieme al relativo protocollo d’intesa assessoriale. Questi provvedimenti mirano a valorizzare le competenze acquisite dai dipendenti durante il periodo di emergenza Covid.

Nel dettaglio, i nuovi “stabilizzati” comprendono 3 dirigenti medici, 72 infermieri, 3 tecnici sanitari (due di laboratorio biomedico e uno di radiologia medica), 2 ostetriche, 1 fisioterapista, 2 assistenti sociali, 1 specialista nei rapporti con i media-giornalista pubblico, 8 collaboratori tecnici professionali, 4 collaboratori amministrativo professionali, 1 collaboratore amministrativo professionale avvocato, 3 assistenti tecnici e 4 assistenti amministrativi.

Il direttore generale, Gaetano Sirna, ha commentato l’importanza di questo passo avanti: “Sono contento di potervi dare una sicurezza lavorativa, un traguardo importante per la vostra vita raggiunto insieme. Avere personale di ruolo che ha un lavoro certo è un grande vantaggio anche per l’azienda. Stiamo lavorando molto sul benessere organizzativo aziendale, per far crescere professionalmente ognuno di voi e assicurarvi un ambiente sereno nel quale realizzarvi come lavoratori, ottenendo i giusti riconoscimenti, e migliorare anche come persone. Il nostro augurio è quello di raggiungere risultati ancora più importanti di quelli conseguiti fino adesso.”

