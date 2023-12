Scomparso nel nulla: la misteriosa sparizione di Giuseppe Bonanno

Giuseppe Bonanno (detto Peppino), 66 anni di Alì, è scomparso nel nulla dopo essere salito su un bus diretto a Bruxelles per raggiungere il fratello in Belgio. Il suo arrivo era previsto giovedì alle 8.30, ma non è mai giunto a destinazione. La preoccupazione tra familiari e amici è palpabile, e le ricerche sono state avviate.

Bonanno avrebbe dovuto effettuare un cambio di autobus a Torino mercoledì pomeriggio, come programmato nel suo itinerario, ma non è mai arrivato. Le autorità di Alì sono in contatto con i parenti del 66enne che risiedono in Belgio, a Tubize. Il sindaco Natale Rao ha dichiarato: “Siamo tutti in apprensione per Peppino, come lo chiamiamo qui in paese, e speriamo che presto ci dia sue notizie.”

La famiglia ha lanciato un appello disperato, chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare il numero 0475953110. L’incertezza sulla sorte di Giuseppe Bonanno continua a crescere mentre le ricerche proseguono senza sosta.

© Riproduzione riservata.