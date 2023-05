Peggioramento condizioni meteo, temporali e tempeste di vento

Maltempo in arrivo: temporali e tempeste di vento minacciano il Sud Italia.

In arrivo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo che porterà temporali e tempeste di vento, causando disagi e potenziali pericoli per un periodo di 24 ore. Anche la città di Messina, in Sicilia, non farà eccezione e si prepara a un repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Dopo una giornata di venerdì relativamente soleggiata e asciutta, un nuovo vortice mediterraneo si formerà dal Nord Africa e risalirà verso il Sud Italia, guadagnando potenza lungo la strada. Si raccomanda particolare attenzione per la Sicilia e la Calabria, che saranno colpite da un’intensa ondata di maltempo con piogge e temporali di forte intensità, soprattutto nel pomeriggio e nella serata di sabato. Sono in allerta le seguenti zone: nord Catanese, Messinese Ionico-Monti Peloritani, Reggino, Aspromonte-Locride, dove si prevedono precipitazioni fino a oltre 150 mm, e forse anche 200-250 mm sul versante orientale dell’Etna. In queste aree potrebbero verificarsi allagamenti e problemi legati all’idrogeologia. Anche la Sicilia occidentale e in generale il versante ionico della Calabria potrebbero essere interessati da picchi di precipitazioni locali superiori a 50-70 mm.

L’instabilità atmosferica continuerà anche durante la giornata di domenica, con possibili rovesci o temporali, sebbene con probabilità di minore intensità rispetto a quelli di sabato, ad eccezione di alcune zone. Le temperature rimarranno nettamente al di sotto delle medie stagionali.

Il ciclone porterà venti burrascosi, in particolare nella giornata di sabato, con Scirocco e Levante a tratti molto forti. Si consiglia particolare attenzione per il basso Tirreno e in generale per i versanti ionici, dove le raffiche potranno superare i 80 km/h. I mari saranno molto mossi o agitati, con onde che potranno raggiungere anche i 3-4 metri sul Mar Ionio.

A Messina e in provincia, dopo una giornata discreta il venerdì, si prevede un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche il sabato, con piogge frequenti e venti forti di Scirocco, con raffiche talvolta superiori ai 50-70 km/h. Si temono nubifragi, soprattutto sui Peloritani e lungo la costa ionica del messinese, con possibilità di allagamenti. Domenica ci saranno molte nubi e qualche pioggia intermittente, ma il vento si calmerà.

