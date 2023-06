Weekend del 2 giugno: temporali in arrivo in Sicilia

Meteo Sicilia: instabilità e temporali nel lungo weekend del 2 giugno.

Il meteo in Sicilia per venerdì 2 giugno sarà caratterizzato da una circolazione depressionaria in allontanamento, che darà luogo a deboli piogge diurne. Tuttavia, in serata, l’ingresso di aria più secca favorirà delle schiarite.

Sul litorale tirrenico e sull’Appennino, si registrerà un aumento progressivo delle nubi con deboli piogge nel pomeriggio, che daranno spazio a schiarite in serata. Sul litorale ionico, le nubi aumenteranno gradualmente con deboli piogge a partire dal pomeriggio. Sul litorale meridionale, i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio. Sulle zone interne, si verificherà un progressivo aumento delle nubi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, nel pomeriggio. Anche in questo caso, le condizioni meteo miglioreranno in serata.

I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, con rotazione ai quadranti nord-occidentali. Il termico si attesterà intorno ai 3200 metri. Il Mar Tirreno sarà poco mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia saranno mossi.

Si prospetta un’instabilità diurna persistente nel Sud Italia, con temporali pomeridiani anche nel lungo weekend del 2 giugno. Anche in Sicilia, si prevede un predominio di sole nelle ore mattutine, seguito da rapido sviluppo di nuvole cumuliformi e improvvisi acquazzoni temporaleschi nel pomeriggio, soprattutto nelle aree interne vicino alle zone montuose. Anche il ponte del 2 giugno non sarà esente da fenomeni termoconvettivi, che potranno occasionalmente estendersi fino alle coste tirreniche. Questo andamento del tempo è dovuto all’assenza di un campo anticiclonico ben strutturato in quota, indebolito da disturbi freschi e umidi che alimentano le condizioni di instabilità diurna. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 26/28°C.

© Riproduzione riservata.