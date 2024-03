Chirurgia Robotica al San Marco: nuovi orizzonti in medicina

L’ospedale San Marco di Catania ospita una serie di pionieristici interventi di chirurgia generale mininvasiva robot-assistita con il sistema Da Vinci. La squadra, guidata dal direttore Gianluca Di Mauro, ha condotto sei operazioni di successo per rimuovere tumori al retto, con coinvolgimento dei chirurghi Giuseppe Leotta e Giovanni Patania, degli anestesisti guidati da Prospero Calabrese e degli infermieri strumentisti. I pazienti, cinque uomini e una donna con età media di 68 anni, hanno beneficiato di numerosi vantaggi rispetto alla laparoscopia tradizionale.

Queste procedure, solitamente eseguite con tecniche laparoscopiche, hanno dimostrato una maggiore precisione e minori rischi grazie alla robotica. Il chirurgo, comodamente seduto davanti alla consolle, manipola il robot Da Vinci tramite comandi joystick, garantendo un campo visivo ingrandito e una maggiore sicurezza nell’asportazione dei linfonodi. Il dottor Di Mauro, con la sua vasta esperienza, ha contribuito al successo di tali interventi.

La chirurgia robotica sarà estesa ad altre patologie, come quelle dello stomaco ed esofago, e successivamente al pancreas, consentendo una ricostruzione minuziosa dopo la fase demolitiva. Questo si inserisce nella strategia aziendale di implementazione della tecnologia digitale nelle varie unità operative, come già avvenuto con l’Urologia, in un costante miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai pazienti.

