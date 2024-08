VII Edizione di “Tyndaris Augustea” e il Fuoco dell’Anima

La VII edizione di “Tyndaris Augustea” ha avuto luogo presso il parco archeologico di Tindari, dove il pubblico è stato accolto da una scenografia dominata da bandiere rosso porpora e dal trono di Cesare Ottaviano Augusto, interpretato da Elio Crifò. Con la voce narrante di Augusto, lo spettacolo ha guidato gli spettatori attraverso una riflessione sulla politica e sul potere, offrendo un’esperienza artistica e storica di grande valore.

Anna Ricciardi, direttrice artistica del Parco Archeologico, ha commentato: “Il grande lavoro svolto con la rassegna ‘Il Sorriso degli Dei’, supportata da attori di fama nazionale, è stato per noi un onore”. Il progetto, ideato da Ricciardi e prodotto dal Parco Archeologico di Tindari sotto la direzione dell’architetto Domenico Targia e della Proloco di Patti guidata da Nino Milone, ha omaggiato l’imperatore Augusto, noto per la sua astuzia e le sue conquiste storiche, come la vittoria sull’Egitto di Cleopatra e la vendetta su Giulio Cesare.

Crifò, oltre ad aver interpretato il ruolo di Augusto, ha curato i testi e la regia delle prime due scene dello spettacolo itinerante, che ha avuto luogo nel suggestivo parco archeologico. Il tema centrale è stato il “thumos”, ovvero il fuoco interiore dell’anima, che esplora il desiderio e il senso della vita.

La seconda parte dello spettacolo si è svolta all’interno dell’insula, con Crifò nei panni di Socrate che ha esplorato l’aldilà, interagendo con figure storiche come Achille, Agamennone, Didone, Anticlea e Anchise. Le condizioni meteo, con un temporale in lontananza, hanno aggiunto un tocco di drammaticità alla performance. Successivamente, il pubblico è stato invitato a trasferirsi nel teatro antico per assistere all’Antigone di Sofocle, sebbene l’introduzione storica del prof. Michele Fasolo sia stata interrotta dalle condizioni meteorologiche. L’evento si è concluso con un invito a Tripi (ME), dove il successivo spettacolo ha avuto luogo nell’area archeologica di Abakainon.

