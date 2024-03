Tragico incidente sulla statale di Sciacca: perde la vita Antonio Araca

Longi in lutto per la perdita di Antonio Araca, vittima di un tragico incidente stradale sulla statale di Sciacca. Il geometra 48enne, presidente dell’associazione “Nebrodi Adventure Park”, lascia una figlia di un anno e mezzo.

Araca, originario di Longi, viveva con la compagna e la figlioletta. Lavorava presso un’impresa agrigentina, recandosi a Longi solo nei fine settimana. L’incidente è avvenuto in una mattinata di traffico intenso, segnata da una precedente chiusura della statale per una perdita di GPL.

Coinvolto in un tamponamento a catena, Araca è stato intrappolato tra due tir. Le squadre di soccorso hanno impiegato ore per estrarlo. La tragedia ha sconvolto non solo Longi ma l’intera comunità. Araca era un fervente sostenitore della valorizzazione del territorio, dedicandosi all’associazione “Nebrodi Adventure Park”.

