Bollo auto in Sicilia: sconto del 10% e agevolazioni in tabaccherie

La Regione Siciliana ha implementato misure agevolative per il pagamento delle tasse automobilistiche, offrendo uno sconto del 10% sul bollo e estendendo il “straccia bollo” fino al primo luglio 2024 per i contribuenti in ritardo con i pagamenti. Tuttavia, alcune segnalazioni hanno evidenziato difficoltà nell’accesso agli sgravi. L’Assessorato regionale dell’Economia precisa che lo sconto è destinato a coloro senza annualità pregresse pendenti, ottenibile esclusivamente presso sportelli Aci o tabaccherie presenti in Sicilia.

Gli uffici postali non sono abilitati al pagamento agevolato poiché Poste Italiane non ha aderito all’accordo regionale. Le segnalazioni su eventuali difficoltà nei pagamenti agli sportelli devono essere inviate a dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it. In arrivo anche uno sconto per coloro che domicilieranno il pagamento del bollo auto presso istituti bancari, con le modalità attuative ancora in fase di definizione.

