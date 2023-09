Incidente mortale nel ragusano: operaia Forestale perde la vita

Una drammatica fatalità ha scosso l’entroterra ragusano quando un incidente stradale ha portato alla morte di un’operaia della Forestale, mentre un’altra è stata gravemente ferita. L’incidente è stato causato dal ribaltamento di un’autobotte utilizzata nei servizi di spegnimento antincendio sulla statale 194, nei pressi di Monterosso Almo.

La vittima, una donna di 55 anni residente a Giarratana, in provincia di Ragusa, è deceduta sul colpo, mentre la sua collega è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa di un politrauma. Entrambe erano impegnate in un contratto a termine per la Forestale.

L’incidente ha lasciato altre sei persone ferite, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Tutti gli operai, rientrando da un servizio di spegnimento degli incendi boschivi, viaggiavano sull’autobotte coinvolta nell’incidente.

I soccorsi sono stati tempestivi grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti e messo in sicurezza la zona. Il personale del 118 e i Carabinieri della Stazione di Monterosso Almo sono intervenuti sul luogo dell’incidente.

La statale 194 “Ragusana” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Monterosso Almo, provincia di Ragusa, con la deviazione del traffico su strade secondarie. Il personale di Anas sta lavorando per ripristinare la circolazione il più presto possibile.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso il suo cordoglio per l’incidente, sottolineando l’importante ruolo svolto dagli operatori Forestali nella protezione del territorio e dell’ambiente.

© Riproduzione riservata.