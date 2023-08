Reddito di Cittadinanza tagliato: la disperazione si diffonde in Sicilia

La sospensione del sussidio genera proteste e incertezze sulla capacità di gestione delle istituzioni locali.

La sospensione del reddito di cittadinanza in Sicilia scatena preoccupazioni per possibili tensioni sociali e la Cisl Palermo Trapani chiede immediate misure correttive. Un uomo ha già protestato tentando di dar fuoco alla stanza del sindaco al Comune di Terrasini. Si teme che i servizi sociali locali siano impreparati a gestire la situazione. Il reddito di cittadinanza ha sostenuto molte famiglie bisognose, ma l’alternativa proposta è insoddisfacente. La carenza di tutele nel mercato del lavoro colpisce specialmente le donne.

Il segretario generale della Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana, ha evidenziato l’importanza di considerare l’aspetto dell’ordine pubblico per fronteggiare situazioni pericolose. La sospensione potrebbe generare tensioni sociali e costringere molte persone a rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (Caf) per gestire la disperazione.

Il reddito di cittadinanza, nonostante alcune criticità, ha sostenuto numerose famiglie in difficoltà, ma La Piana ritiene che l’alternativa proposta non sia né immediata né realizzabile nelle attuali condizioni. L’occupazione offerta spesso manca di tutele e retribuzione adeguate, aggravando le difficoltà delle donne, già penalizzate dalla mancanza di supporto sociale.

Si temono forti tensioni sociali a Palermo e Trapani, con un gran numero di nuclei familiari coinvolti, rendendo urgente l’adozione di misure correttive a livello sociale ed economico. La situazione mette in dubbio la capacità dei servizi sociali comunali di affrontare la situazione in modo rapido ed efficace.

