Ritardi nelle consegne e rimborsi: differenze tra Amazon e AliExpress?

Un cliente ha condiviso con noi la sua esperienza personale con Amazon e AliExpress, evidenziando le differenze nel trattamento ricevuto da questi due grandi attori dell’e-commerce. Il cliente ha effettuato due ordini separati: uno tramite Amazon e l’altro attraverso AliExpress. Nel caso di Amazon, trascorsi 22 giorni senza che il prodotto fosse stato consegnato, il venditore ha deciso autonomamente di procedere al rimborso completo. L’accredito dell’importo è avvenuto senza alcuna richiesta formale da parte del cliente, accompagnato dalle scuse del venditore per l’inconveniente legato alla mancata consegna. Questo comportamento ha colpito positivamente l’acquirente, che ha apprezzato la tempestività e la trasparenza del servizio.

La situazione vissuta con AliExpress si è invece rivelata più problematica. L’ordine era stato effettuato l’8 settembre, ma dopo 37 giorni il prodotto non è ancora stato consegnato. Consultando il tracciamento, il pacco risultava “bloccato” a Catania dal 19 settembre, il che ha portato il cliente a ritenere che fosse stato smarrito procedendo alla richiesta di rimborso. Tuttavia, la risposta ricevuta dal servizio clienti di AliExpress è stata molto diversa rispetto a quella di Amazon: “In base alle informazioni di spedizione, il pacco è stato spedito dal venditore ed è attualmente in transito. Poiché il tuo pacco è ancora in tempo di protezione, sii paziente nell’attesa del pacco”. Questa risposta, dopo 37 giorni di attesa, ha generato insoddisfazione e frustrazione nel cliente, che ha messo in dubbio la possibilità di effettuare futuri ordini tramite la piattaforma cinese.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo